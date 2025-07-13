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Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»

Светлана Журова предлагала президенту США Дональду Трампу сыграть в гольф.

Журова – депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. Она также является почетным президентом Ассоциации гольфа России.

«Я написала ему (Трампу) в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки», я вас вызываю на турнир. Он, конечно, не отреагировал, но это предложение осталось в силе», – с улыбкой сказала Журова, которая также назвала гольф «видом дипломатии».

По словам Журовой, гольфу в России необходимо уделять больше внимания.

«Уже многие годы пытаемся развеять миф о том, что гольф – это буржуазный вид спорта. Буквально недавно, к сожалению, гольф исключили из школьной программы, еще туда не включив... Мы только туда попали, и тут же нас исключили, мол, потому что «аморальный» вид спорта.

У нас есть ряд спортсменов уровня Наташи Гусевой (входит в топ-100 мирового рейтинга – Спортс’’), которые тоже могут продвигать гольф красиво. Это здорово.

Еще обожаю гольф за его семейную составляющую. Это дети, жены, друзья. Мой сын – новичок, но когда я с ним иду играть, у нас прекрасное общение, и я понимаю, кто у меня растет», – отметила Журова.

«Он любит гольф больше, чем деньги». Узнать Дональда Трампа через главную страсть его жизни

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДональд Трамп
logoСветлана Журова
Ассоциация гольфа России
Политика
Наталия Гусева
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