«Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт хавбека сборной Бразилии – до 2030 года

«Зенит» купил полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Контракт игрока с «Зенитом » действует до конца сезона-2029/30.

Клуб из Санкт-Петербурга выплатил отступные за капитана «Фламенго» – 25 миллионов евро.

Сообщалось , что в «Зените» Жерсон будет зарабатывать 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

За «Фламенго » Жерсон выступал дважды (2019-2021, 2023-2025). За это время он провел 253 матча, забил 19 голов и сделал 34 результативных паса. Он выиграл с клубом из Рио-де-Жанейро 12 трофеев, в том числе дважды чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в 2019 году.

За сборную Бразилии хавбек дебютировал в 2021 году и с тех пор провел 14 матчей и забил один гол. Он сыграл в обоих матчах при новом тренере Карло Анчелотти.

Изображение: t.me/fczenit/27937