«Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро. Контракт хавбека сборной Бразилии – до 2030 года
«Зенит» купил полузащитника «Фламенго» Жерсона.
Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца сезона-2029/30.
Клуб из Санкт-Петербурга выплатил отступные за капитана «Фламенго» – 25 миллионов евро.
Сообщалось, что в «Зените» Жерсон будет зарабатывать 3,5 млн евро в год плюс бонусы.
За «Фламенго» Жерсон выступал дважды (2019-2021, 2023-2025). За это время он провел 253 матча, забил 19 голов и сделал 34 результативных паса. Он выиграл с клубом из Рио-де-Жанейро 12 трофеев, в том числе дважды чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в 2019 году.
За сборную Бразилии хавбек дебютировал в 2021 году и с тех пор провел 14 матчей и забил один гол. Он сыграл в обоих матчах при новом тренере Карло Анчелотти.
Изображение: t.me/fczenit/27937
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
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