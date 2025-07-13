«Арсенал» заплатит 63,5+10 млн евро за Дьокереша «Спортингу». Цену снизили из-за отказа агента от 10-процентной комиссии

«Арсенал» и «Спортинг» договорились о цене за Виктора Дьокереша.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, лондонцы заплатят за шведа 63,5 миллиона евро, а также еще 10 миллионов евро в виде бонусов.

Утверждается, что «Спортингу » больше не нужно выплачивать комиссию агенту в размере 10%, которая ранее входила в запрашиваемые 70+10 млн евро.

Отказ от этой комиссии позволил «Арсеналу » снизить фиксированную цену трансфера. При этом «Спортинг» получит ту же сумму, поскольку теперь ему не нужно вычитать комиссионные, которые были отменены. На данный момент завершается работа над условиями бонусов.

The Athletic подтверждает информацию и отмечает, что от комиссии отказался сам агент, чтобы облегчить согласование сделки.