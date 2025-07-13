Загитова об идеальном мужчине: «Если не любит путешествовать, это 5 из 10. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки»

Алина Загитова рассказала, каким должен быть идеальный мужчина.

Олимпийская чемпионка оценивала мужские качества по 10-балльной шкале, каждый вопрос начинался с фразы: «Он 10 из 10, но…»

– Не занимается спортом.

– Шесть. Но я все равно сделаю так, чтобы он занимался спортом.

– Не любит собак.

– Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?

– Не умеет кататься на коньках

– Девяточка.

– Не любит путешествовать.

– Даже по России? Домосед? Пятерочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.

– Часто ходит на тусовки.

– Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.

– У него много подруг.

– Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.

– Не умеет фотографировать.

– Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семерочка. Научим, – сказала Загитова.