Загитова об идеальном мужчине: «Если не любит путешествовать, это 5 из 10. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки»
Олимпийская чемпионка оценивала мужские качества по 10-балльной шкале, каждый вопрос начинался с фразы: «Он 10 из 10, но…»
– Не занимается спортом.
– Шесть. Но я все равно сделаю так, чтобы он занимался спортом.
– Не любит собак.
– Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?
– Не умеет кататься на коньках
– Девяточка.
– Не любит путешествовать.
– Даже по России? Домосед? Пятерочка. Я могу летать одна. Если меня будут отпускать. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки.
– Часто ходит на тусовки.
– Прямо часто? Прямо в клубы? Ну, ноль тоже. Короче, никто мне не подходит.
– У него много подруг.
– Если ты выбираешь человека, то надо доверять. Пять с четвертинкой.
– Не умеет фотографировать.
– Минус два. Ладно, шучу. Это не такое важное качество. Пусть будет семерочка. Научим, – сказала Загитова.