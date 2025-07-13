Овечкин подарил часы Hublot игрокам, тренерам и персоналу «Вашингтона» в честь рекорда по голам в НХЛ. Об этом рассказал Эллер

Ларс Эллер рассказал о подарке от Александра Овечкина в честь рекорда.

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

На данный момент в активе Овечкина 897 шайб в НХЛ.

«Ови подарил всем часы Hublot. Персональные часы Hublot. Кажется, он подарил их не только хоккеистам, но и тренерам и персоналу», – заявил Ларс Эллер, выступавший за «Вашингтон» в прошлом сезоне.

В 2021 году швейцарский производитель создал лимитированную серию часов в честь капитана «Вашингтона».