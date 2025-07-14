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🏆 «Челси» выиграл клубный ЧМ, разгромив «ПСЖ» в финале – 3:0! У Палмера дубль и ассист, Невеша удалили

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча, закончившегося победой «синих» со счетом 3:0.

Коул Палмер открыл счет на 22-й минуте, а на 30-й оформил дубль. На 43-й Жоао Педро забил с паса Палмера.

Жоау Невеш на 85-й получил красную карточку после ВАР за то, что дернул Марка Кукурелью за волосы.

Клубный ЧМ

Финал

Клубный чемпионат мира. Финал
13 июля 19:00, Метлайф Стэдиум
Челси
Завершен
3 - 0
ПСЖ
Матч окончен
90’
+4’
Мендеш
87’
Дембеле
85’
Жоау Невеш
Колуилл
82’
Нету   Нкунку
78’
Джеймс   Дьюзбери-Холл
77’
73’
Хакими   Гонсалу Рамуш
73’
Фабиан Руис   Заир-Эмери
73’
Д. Дуэ   Меюлю
Жоао Педро   Делап
67’
Фернандес   Сантос
61’
58’
Кварацхелия   Барколя
2тайм
Перерыв
  Жоао Педро
43’
Гюсто
40’
Кайседо
36’
Нету
34’
  Палмер
30’
  Палмер
22’
Челси
Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Нету, Фернандес, Палмер, Жоао Педро
Запасные: Лавия, Слонина, Сарр, Джордж, Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Дьюзбери-Холл, Гиу, Джексон, Нкунку, Сантос, Делап, Пендерс, Ансельмино
1тайм
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Барколя, Камара, Кимпембе, Ли Кан Ин, Москардо, Мбайе, Сафонов, Тенас, Меюлю, Заир-Эмери
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика клубного ЧМ

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?7090 голосов
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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