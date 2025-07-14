🏆 «Челси» выиграл клубный ЧМ, разгромив «ПСЖ» в финале – 3:0! У Палмера дубль и ассист, Невеша удалили

«Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча, закончившегося победой «синих» со счетом 3:0.

Коул Палмер открыл счет на 22-й минуте, а на 30-й оформил дубль. На 43-й Жоао Педро забил с паса Палмера.

Жоау Невеш на 85-й получил красную карточку после ВАР за то, что дернул Марка Кукурелью за волосы.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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