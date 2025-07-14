Дональд Трамп: «Футбол может объединить мир – это самый интернациональный вид спорта. Он про единство и огромную любовь между разными странами»
Дональд Трамп высказался касательно объединяющей силы футбола.
Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).
«Футбол – это про единство, про то, чтобы все объединились. Это про огромную любовь между разными странами.
Это самый интернациональный вид спорта на планете, поэтому он действительно может объединить мир», – сказал Дональд Трамп.
Трамп на финале КЧМ: пожал руку Сафонову, примазался к чемпионскому «Челси», восхищался Пеле
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: DAZN
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