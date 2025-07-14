Дональд Трамп: «Футбол может объединить мир – это самый интернациональный вид спорта. Он про единство и огромную любовь между разными странами»

Дональд Трамп высказался касательно объединяющей силы футбола.

Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).

«Футбол – это про единство, про то, чтобы все объединились. Это про огромную любовь между разными странами.

Это самый интернациональный вид спорта на планете, поэтому он действительно может объединить мир», – сказал Дональд Трамп .

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