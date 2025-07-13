Александр Мостовой: «Краснодар» второй год подряд проигрывает Суперкубок, потому что нефутбольный человек во главе команды»
Александр Мостовой вновь назвал Мурада Мусаева нефутбольным человеком.
В субботу в Казани в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 0:1.
«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным‑давно все придумано. Пришел парень три недели назад в ЦСКА, которого никто не знал, как зовут и как он выглядит. Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок.
Играют все равно футболисты, чтобы ты там ни делал.
А «Краснодар» второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», – заявил экс-игрок сборной России.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
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