Александр Мостовой: «Краснодар» второй год подряд проигрывает Суперкубок, потому что нефутбольный человек во главе команды»

Александр Мостовой вновь назвал Мурада Мусаева нефутбольным человеком.

В субботу в Казани в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Краснодар» проиграл ЦСКА со счетом 0:1.

«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным‑давно все придумано. Пришел парень три недели назад в ЦСКА , которого никто не знал, как зовут и как он выглядит. Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок .

Играют все равно футболисты, чтобы ты там ни делал.

А «Краснодар » второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», – заявил экс-игрок сборной России.