«Зениту» предложили подписать Самошникова. Илья ведет переговоры и со «Спартаком», у которого просят оклад до 15 млн рублей с бонусами (Иван Карпов)
Илья Самошников может покинуть «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, агент Павел Андреев предложил услуги игрока «Зениту».
Переговоры с 27-летним футболистом продолжает вести «Спартак», который обсуждает с ним условия 3-летнего контракта.
В «Локо» Самошников зарабатывает 6 млн рублей в месяц. Сторона футболиста просит у «Спартака» оклад до 15 млн вместе с бонусами.
Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Он провел 68 матчей, забил 5 мячей и сделал шесть 6 передач во всех турнирах.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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