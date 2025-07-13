«Зениту» предложили подписать Самошникова. Илья ведет переговоры и со «Спартаком», у которого просят оклад до 15 млн рублей с бонусами (Иван Карпов)

Илья Самошников может покинуть «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, агент Павел Андреев предложил услуги игрока «Зениту ».

Переговоры с 27-летним футболистом продолжает вести «Спартак », который обсуждает с ним условия 3-летнего контракта.

В «Локо » Самошников зарабатывает 6 млн рублей в месяц. Сторона футболиста просит у «Спартака» оклад до 15 млн вместе с бонусами.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Он провел 68 матчей, забил 5 мячей и сделал шесть 6 передач во всех турнирах.