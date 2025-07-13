Ямаль о 18-летии: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Вернем ЛЧ домой»

Ламин Ямаль высказался о том, что пожелал бы себе на 18-летие.

Вингеру «Барселоны» и сборной Испании сегодня исполнилось 18 лет.

«Хотел бы получать то же, что и в 16, и в 17. Из трофеев мне не хватает чемпионата мира и Лиги чемпионов. Мой характер говорит выходить и побеждать.

Я не слишком много об этом думаю, у меня еще много лет впереди. Но хочу побеждать сейчас и отдавать все силы ради этого.

Нашим болельщикам скажу, что мы в игре, мы будем бороться. Мы, несомненно, вернем Лигу чемпионов домой», — сказал Ямаль в интервью клубному каналу.