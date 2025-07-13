Данил Лысенко установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту – 2,35 метра
Прыгун в высоту Данил Лысенко показал лучший результат сезона в мире.
Россиянин победил на Кубке сильнейших в Бресте с результатом 2,35 м. Ранее лучший результат сезона принадлежал корейцу Ву Сан Хеку (2,34) и был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.
Легкая атлетика
Кубок сильнейших
Брест, Беларусь
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко (Россия) — 2,35
2. Матвей Тычинкин (Россия) — 2,28.
3. Ярослав Климов (Беларусь) — 2,24
3. Никита Курбанов (Россия) — 2,24
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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