Данил Лысенко установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту – 2,35 метра

Прыгун в высоту Данил Лысенко показал лучший результат сезона в мире.

Россиянин победил на Кубке сильнейших в Бресте с результатом 2,35 м. Ранее лучший результат сезона принадлежал корейцу Ву Сан Хеку (2,34) и был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Легкая атлетика

Кубок сильнейших

Брест, Беларусь

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко (Россия) — 2,35

2. Матвей Тычинкин (Россия) — 2,28.

3. Ярослав Климов (Беларусь) — 2,24

3. Никита Курбанов (Россия) — 2,24