Матч «Зенит» – «Войводина» посетили 20 318 зрителей, игру «Спартака» с сербским «Спартаком» – 10 064 болельщика
Матч «Зенита» с сербами посетило вдвое больше фанатов, чем игру «Спартака».
Московский «Спартак» сегодня на «Лукойл Арене» крупно обыграл «Спартак» из Суботицы (4:1) в товарищеском матче.
Красно-белые сообщили, что игру в Москве посетили 10 064 зрителя.
Позже «Зенит» на «Газпром Арене» разгромил «Войводину» со счетом 7:1 в рамках Winline Суперсерии.
Петербуржцы объявили, что на игре присутствовали 20 318 зрителей.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости