Матч «Зенит» – «Войводина» посетили 20 318 зрителей, игру «Спартака» с сербским «Спартаком» – 10 064 болельщика

Матч «Зенита» с сербами посетило вдвое больше фанатов, чем игру «Спартака».

Московский «Спартак » сегодня на «Лукойл Арене » крупно обыграл «Спартак» из Суботицы (4:1) в товарищеском матче.

Красно-белые сообщили, что игру в Москве посетили 10 064 зрителя.

Позже «Зенит » на «Газпром Арене » разгромил «Войводину» со счетом 7:1 в рамках Winline Суперсерии.

Петербуржцы объявили, что на игре присутствовали 20 318 зрителей.