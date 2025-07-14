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Трамп сказал Палмеру «Я большой фанат «Челси» и твой поклонник», а Джеймс спрашивал у президента США разрешения поднять трофей КЧМ, сообщил эксперт чтения по губам

Выяснилось, что Дональд Трамп говорил игрокам «Челси» в ходе награждения на КЧМ.

Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира. Президент США Трамп присутствовал на матче и принял участие в церемонии награждения.

Эксперт по чтению по губам Джереми Фримен рассказал, что Трамп обсуждал с победителями, пишет Daily Mail.

Так, президент выразил восхищение Коулу Палмеру, признанному лучшим игроком финала.

«Я большой фанат «Челси». Я твой большой поклонник. Ты молодец», – сказал Трамп, по словам Фримена. Палмер, как сообщается, ответил «Спасибо», прежде чем вернуться к партнерам по команде.

Затем было замечено, как президент ФИФА Джанни Инфантино пытался увести Трампа от игроков «Челси», но президент США остался на месте, стоя рядом с Рисом Джеймсом и Робертом Санчесом.

Отказ Трампа покинуть сцену озадачил игроков «Челси», а Палмер, вероятно, спросил: «Что он делает?» После матча Коул признался: «Я знал, что он будет здесь, но не знал, что он будет на трибуне, когда мы поднимем трофей, так что я был немного озадачен, да».

Фримен также рассказал, что Джеймс просил разрешения Трампа поднять трофей. Капитан спросил: «Я могу поднять?», на что Трамп ответил: «О, можем, отлично!»

По словам Фримена, Санчес спокойно воспринял тот факт, что политик остался на сцене и принял участие в праздновании.

«Пожалуйста, сэр», – по словам Фримена, сказал вратарь президенту, прежде чем спросить его: «Хотите, мы поднимем трофей рядом с вами?»

После того, как Трамп дал одобрение, Санчес жестом пригласил Джеймса поднять трофей и начать празднование.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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