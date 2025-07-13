Янник Синнер стал чемпионом «Уимблдона»-2025.

В финале первая ракетка мира за 3 часа 6 минут победил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Синнер впервые стал чемпионом «Уимблдона». Он выиграл четвертый турнир «Большого шлема» в карьере.

Для Янника это второй «Шлем» в этом сезоне. Ранее он победил на Australian Open-2025.

Синнер одержал 26-ю победу в сезоне. Для первой ракетки мира это восьмая победа на траве в этом году. Теперь его статистика против испанца – 8:5.