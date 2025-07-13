Овечкину подарили автомобиль Jetour T2 перед «Матчем года» – в честь рекорда в НХЛ

Александр Овечкин получил дорогой подарок перед началом «Матча года».

Форвард «Вашингтона » выступает за команду звезд НХЛ в игре против сборной хоккеистов КХЛ.

Перед началом встречи лучшему снайперу в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги подарили автомобиль Jetour T2 в честь рекорда.