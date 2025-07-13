Овечкину подарили автомобиль Jetour T2 перед «Матчем года» – в честь рекорда в НХЛ
Александр Овечкин получил дорогой подарок перед началом «Матча года».
Форвард «Вашингтона» выступает за команду звезд НХЛ в игре против сборной хоккеистов КХЛ.
Перед началом встречи лучшему снайперу в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги подарили автомобиль Jetour T2 в честь рекорда.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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