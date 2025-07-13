Трамп о финале КЧМ: «Я отлично провожу время. Потрясающий спорт»
Дональду Трампу понравился финал клубного ЧМ.
В решающем матче турнира «Челси» обыгрывает «ПСЖ» со счетом 3:0 (второй тайм).
На матче присутствует президент США Дональд Трамп.
«Я действительно отлично провожу время. Потрясающий спорт», – сказал Трамп в интервью DAZN.
Трамп присутствует на финале клубного ЧМ. Президент США прибыл на вертолете за 25 минут до начала матча
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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