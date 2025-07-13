Трамп о финале КЧМ: «Я отлично провожу время. Потрясающий спорт»

Дональду Трампу понравился финал клубного ЧМ.

В решающем матче турнира «Челси » обыгрывает «ПСЖ » со счетом 3:0 (второй тайм).

На матче присутствует президент США Дональд Трамп.

«Я действительно отлично провожу время. Потрясающий спорт», – сказал Трамп в интервью DAZN.

Трамп присутствует на финале клубного ЧМ. Президент США прибыл на вертолете за 25 минут до начала матча