Товарищеские матчи. «Зенит» забил 7 голов «Войводине», «Спартак» разгромил сербский «Спартак»
«Зенит» дома разгромил «Войводину» (7:1) в рамках Winline Суперсерии.
Товарищеские матчи
Сочи, стадион имени Метревели
«Сочи» – «Балтика» – 0:2 (0:0)
Матч прошел в закрытом режиме.
Москва, «Лукойл Арена»
«Спартак» Россия – «Спартак» Суботица Сербия – 4:1 (1:1)
Голы «Спартака» Москва: 1:1 – Бабич (27), 2:1 – Умяров (48), 3:1 – Заболотный (55), 4:1 – Умяров (72).
«Спартак» Москва (стартовый состав): Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Заболотный, Солари.
Сочи, «Фишт»
«Сочи» – «Балтика» – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Васильев (17), 2:0 – Гуарирапа (30), 2:1 – Пряхин (36).
Матч проходил в закрытом режиме.
Санкт-Петербург, «Газпром Арена»
«Зенит» Россия – «Войводина» Сербия – 7:1 (4:1)
Голы «Зенита»: 1:0 – Глушенков (5), 2:0 – Энрике (7), 3:0 – Сантос (20), 4:1 – Кассьерра (36), 5:1 – Мантуан (52), 6:1 – Глушенков (79), 7:1 – Энрике (87).
«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Луис Энрике, Кассьерра.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.