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Товарищеские матчи. «Зенит» забил 7 голов «Войводине», «Спартак» разгромил сербский «Спартак»

«Спартак» крупно обыграл сербский «Спартак» (4:1) в товарищеском матче.

«Зенит» дома разгромил «Войводину» (7:1) в рамках Winline Суперсерии.

Товарищеские матчи

Сочи, стадион имени Метревели

«Сочи» – «Балтика» – 0:2 (0:0)

Матч прошел в закрытом режиме.

Москва, «Лукойл Арена»

«Спартак» Россия – «Спартак» Суботица Сербия – 4:1 (1:1)

Голы «Спартака» Москва: 1:1 – Бабич (27), 2:1 – Умяров (48), 3:1 – Заболотный (55), 4:1 – Умяров (72).

«Спартак» Москва (стартовый состав): Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Заболотный, Солари.

Сочи, «Фишт»

«Сочи» – «Балтика» – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Васильев (17), 2:0 – Гуарирапа (30), 2:1 – Пряхин (36).

Матч проходил в закрытом режиме.

Санкт-Петербург, «Газпром Арена»

«Зенит» Россия – «Войводина» Сербия – 7:1 (4:1)

Голы «Зенита»: 1:0 – Глушенков (5), 2:0 – Энрике (7), 3:0 – Сантос (20), 4:1 – Кассьерра (36), 5:1 – Мантуан (52), 6:1 – Глушенков (79), 7:1 – Энрике (87).

«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Луис Энрике, Кассьерра.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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