«Тур де Франс». 9-й этап. Гонщики проедут по спринтерскому маршруту без подъемов

13 июля пройдет девятый этап веломногодневки «Тур де Франс».

«Тур де Франс-2025»

9-й этап

Шинон – Шатору

174,1 км

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Начало – 14.25 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko .

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 29.48,30

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 0,54

3. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 1,11

4. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,17

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 1,29

6. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 1,34

7. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 2,49

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,02

9. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,06

10. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 3,43...

48. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 23,52

Расписание и маршрут «Тур де Франс-2025»

Составы команд на «Тур де Франс-2025»