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Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях свой флаг и высказываться о конфликтах между странами

Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях флаг страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics).

Чемпионат мира стартовал 11 июля в Сингапуре. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 

«Обратите внимание, что ни до чемпионата, ни во время чемпионата, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России.

Публикация эмодзи с флагом и тому подобного будет означать привязку их участия к стране, которая считается конфликтующей», – отметили в международной федерации.

Российским и белорусским спортсменам не разрешается комментировать «какой-либо конфликт, какую-либо страну, находящуюся в состоянии конфликта, или любую тему, которая могла бы связать их участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
World Aquatics (FINA)
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