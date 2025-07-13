Овечкин о Ротенберге в «Динамо»: «Роман – большой человек в хоккее, он знает свое дело, для клуба это большой плюс»

Александр Овечкин прокомментировал включение Романа Ротенберга в совдир «Динамо».

«Конечно, слежу за этим. Роман – большой человек в хоккее, он знает свое дело, поэтому для «Динамо» это большой плюс.

Дай бог, чтобы все сработало и хоккейный клуб «Динамо » только развивался», – сказал бывший форвард московской команды.