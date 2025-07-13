Овечкин о Ротенберге в «Динамо»: «Роман – большой человек в хоккее, он знает свое дело, для клуба это большой плюс»
Александр Овечкин прокомментировал включение Романа Ротенберга в совдир «Динамо».
«Конечно, слежу за этим. Роман – большой человек в хоккее, он знает свое дело, поэтому для «Динамо» это большой плюс.
Дай бог, чтобы все сработало и хоккейный клуб «Динамо» только развивался», – сказал бывший форвард московской команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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