Скандал со ставкой Писарского, Медведев вылетел с «Уимблдона», «Ман Сити» и «Интер» – с КЧМ, Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо», «Зенит» пришлет самолет за Жерсоном и другие новости

1. Владимира Писарского из «Сочи» подозревают в ставке на матч со своим участием. Агент форвард все отрицает , да и полиграф показал, что ставку сделал друг футболиста , которому тот перевел деньги. В итоге это бан или нет?

2. Даниил Медведев вылетел в первом круге «Уимблдона» , проиграв Бенжамену Бонзи. Это уже второе подряд поражение на ТБШ в первом круге, 2025-й для Даниила – просто провал . Теперь Медведев опустится минимум на 14-ю строчку рейтинга, хотя сам он повода для волнения не видит . Остальные результаты мужского турнира – здесь .

У женщин Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Арина Соболенко вышли во второй круг .

3. Появилась информация, что Роман Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» . Экс-тренер СКА свое будущее пока не комментирует , но, возможно, на что-то намекает совместным фото с экс-игроком «Динамо» Максимом Афиногеновым . И, похоже, Ротенберг уже знает, чем займется в московском клубе .

4. День сенсаций на клубном ЧМ – в 1/8 финала вылетели «Интер» и «Манчестер Сити». Миланцы проиграли «Флуминенсе» (0:2) – первое поражение при Киву и уже четвертый упущенный трофей в 2025-м.

«Ман Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4) в дополнительное время, Малком забил один из голов у саудовцев. Команда Гвардиолы осталась без трофеев в календарном 2025 году.

5. Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит» , который пришлет за бразильцем самолет . «Барселона» может вернуться к кандидатуре Луиса Диаса, так как переговоры с Уильямсом зашли в тупик . Лео Месси может уйти из «Интер Майами» перед ЧМ-2026, Миенти Абена покинул «Спартак» после одного сезона.

6. Богатый на сделки день в НХЛ: «Детройт» обменял Тарасенко в «Миннесоту», Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет, Экблад заключит с «Флоридой» соглашение на 8 лет . «Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года, «Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас» . Маршанд остается во «Флориде». Остальные сделки ищите по ссылке .

7. Владимир Путин дал юным спортсменам совет, как правильно качать пресс : «Ручки лучше за голову закладывать».

8. С «Локомотива» снят трансферный бан после выплаты «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси.

9. «Динамо» разгромило ОФК в Братском Кубке. Валерий Карпин стартовал с двух крупных побед в товарищеских матчах.

10. В новом сезоне РПЛ общаться с судьями хотят разрешить только капитанам .

11. Российская боксерша Анастасия Лучкина дала покурить электронную сигарету орангутану в зоопарке.

12. Техноблогер Вилсаком стал президентом «Эгриси» . Клубом ранее руководил Василий Уткин.

13. Евгений Малкин не оплатил 7 штрафов на 16 тысяч рублей за нарушения ПДД. Он заработал более 140 штрафов в России.

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Пеп о критике КЧМ Клоппом: «Уважаю Юргена и готов поддержать его аргументы, но тренеры не организуют турниры. Многие клубы жалуются, потому что их здесь нет – иначе им бы понравилось»

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