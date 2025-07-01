Скандал со ставкой Писарского, Медведев вылетел с «Уимблдона», «Ман Сити» и «Интер» – с КЧМ, Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо», «Зенит» пришлет самолет за Жерсоном и другие новости
1. Владимира Писарского из «Сочи» подозревают в ставке на матч со своим участием. Агент форвард все отрицает, да и полиграф показал, что ставку сделал друг футболиста, которому тот перевел деньги. В итоге это бан или нет?
2. Даниил Медведев вылетел в первом круге «Уимблдона», проиграв Бенжамену Бонзи. Это уже второе подряд поражение на ТБШ в первом круге, 2025-й для Даниила – просто провал. Теперь Медведев опустится минимум на 14-ю строчку рейтинга, хотя сам он повода для волнения не видит. Остальные результаты мужского турнира – здесь.
У женщин Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Арина Соболенко вышли во второй круг.
3. Появилась информация, что Роман Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо». Экс-тренер СКА свое будущее пока не комментирует, но, возможно, на что-то намекает совместным фото с экс-игроком «Динамо» Максимом Афиногеновым. И, похоже, Ротенберг уже знает, чем займется в московском клубе.
4. День сенсаций на клубном ЧМ – в 1/8 финала вылетели «Интер» и «Манчестер Сити». Миланцы проиграли «Флуминенсе» (0:2) – первое поражение при Киву и уже четвертый упущенный трофей в 2025-м.
«Ман Сити» уступил «Аль-Хилалю» (3:4) в дополнительное время, Малком забил один из голов у саудовцев. Команда Гвардиолы осталась без трофеев в календарном 2025 году.
5. Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит», который пришлет за бразильцем самолет. «Барселона» может вернуться к кандидатуре Луиса Диаса, так как переговоры с Уильямсом зашли в тупик. Лео Месси может уйти из «Интер Майами» перед ЧМ-2026, Миенти Абена покинул «Спартак» после одного сезона.
6. Богатый на сделки день в НХЛ: «Детройт» обменял Тарасенко в «Миннесоту», Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет, Экблад заключит с «Флоридой» соглашение на 8 лет. «Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года, «Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Маршанд остается во «Флориде». Остальные сделки ищите по ссылке.
7. Владимир Путин дал юным спортсменам совет, как правильно качать пресс: «Ручки лучше за голову закладывать».
8. С «Локомотива» снят трансферный бан после выплаты «Мариуполю» 65 тысяч евро за Мампасси.
9. «Динамо» разгромило ОФК в Братском Кубке. Валерий Карпин стартовал с двух крупных побед в товарищеских матчах.
10. В новом сезоне РПЛ общаться с судьями хотят разрешить только капитанам.
11. Российская боксерша Анастасия Лучкина дала покурить электронную сигарету орангутану в зоопарке.
12. Техноблогер Вилсаком стал президентом «Эгриси». Клубом ранее руководил Василий Уткин.
13. Евгений Малкин не оплатил 7 штрафов на 16 тысяч рублей за нарушения ПДД. Он заработал более 140 штрафов в России.
Цитаты дня
Медведев о столетии «Зенита»: «Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь по всем правилам арифметики – сотый сезон. Разнообразие мнений привлекает внимание к футболу»
Пеп о критике КЧМ Клоппом: «Уважаю Юргена и готов поддержать его аргументы, но тренеры не организуют турниры. Многие клубы жалуются, потому что их здесь нет – иначе им бы понравилось»
Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда – он играет со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего льва»
Вероника Степанова: «Если нас что и объединяет с Западной Европой сейчас, так это вопросы рождаемости. Точнее, ее отсутствия – это фундаментальная проблема»