Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит». Полузащитник дал согласие на трансфер перед матчем с «Баварией» на КЧМ (Legalbet)

Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго», что уходит в «Зенит».

По информации Legalbet,бразилец дал согласие на трансфер перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Баварии», в котором «Фламенго » уступил со счетом 2:4.

Сообщается, что Жерсон заявил партнерам по команде, что хочет вновь попробовать себя в Европе, и назвал переход в «Зенит » решенным вопросом.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые выплатят «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за хавбека.