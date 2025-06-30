Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит». Полузащитник дал согласие на трансфер перед матчем с «Баварией» на КЧМ (Legalbet)
Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго», что уходит в «Зенит».
По информации Legalbet,бразилец дал согласие на трансфер перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Баварии», в котором «Фламенго» уступил со счетом 2:4.
Сообщается, что Жерсон заявил партнерам по команде, что хочет вновь попробовать себя в Европе, и назвал переход в «Зенит» решенным вопросом.
Ранее стало известно, что сине-бело-голубые выплатят «Фламенго» 25 миллионов евро отступных за хавбека.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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