«Манчестер Сити» проведет 2025 год без трофеев. Клуб вылетел с КЧМ в 1/8 финала

«Манчестер Сити» не выиграл ни одного трофея в 2025 году.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы вылетела с клубного ЧМ, уступив «Аль-Хилалю» (3:4 доп. вр.) в 1/8 финала.

Ранее в сезоне «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, в АПЛ заняли третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступили «Реалу» (2:3, 1:3) в стыковых матчах.

Из Кубка английской лиги «Ман Сити» вылетел еще в октябре 2024-го, уступив в 1/8 финала «Тоттенхэму» (1:2).

Таким образом, «Ман Сити » проведет нынешний календарный год без трофеев.