«Ручки лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься». Путин дал рекомендации, как правильно качать пресс

Владимир Путин дал юным спортсменам совет, как правильно качать пресс.

Президент России выслушивал по видеосвязи доклад директора новой школы в Геническом районе Херсонской области Ильмия Челебиева. Он обратил внимание на происходившее в кадре: там тренировались местные футболисты.

«Посмотрел, там ребята там у вас тренируются. Я вижу то, что они делают – пресс подкачивают. Ручки лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им там подскажите, пожалуйста», – сказал Путин.

«Обязательно!» – отреагировал Челебиев.

«А так все правильно. Вот, видите, [спортсмен] как будто услышал и исправился», – со смехом добавил президент.