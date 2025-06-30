Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда – он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего льва»

Златан Ибрагимович призвал не винить Лионеля Месси в вылете «Интер Майами» с КЧМ.

Клуб из Флориды был разгромлен «ПСЖ» (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Нет, нет, не говорите об этом поражении так, как будто это его вина! Не Месси проиграл, а «Интер Майами »! Вы видели эту команду? Месси играет в окружении статуй, а не партнеров по команде!

Если бы он был в настоящей команде – в Париже, в Манчестере, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ ».