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  • Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда – он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего льва»
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Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда – он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего льва»

Златан Ибрагимович призвал не винить Лионеля Месси в вылете «Интер Майами» с КЧМ.

Клуб из Флориды был разгромлен «ПСЖ» (0:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Нет, нет, не говорите об этом поражении так, как будто это его вина! Не Месси проиграл, а «Интер Майами»! Вы видели эту команду? Месси играет в окружении статуй, а не партнеров по команде!

Если бы он был в настоящей команде – в Париже, в Манчестере, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва», – сказал бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Foot Mercato
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