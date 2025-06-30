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«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов (Крис Джонстон)

Защитник Эван Бушар подписал новый контракт с «Эдмонтоном».

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 10,5 млн долларов в год в среднем.

У 25-летнего защитника «Эдмонтона» ранее завершился договор с окладом 3,9 млн долларов в год. 

В прошедшем сезоне Эван Бушар набрал 67 (14+53) очков при полезности «плюс 14» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 23 (7+16) баллами при полезности «плюс 6» в 22 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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Крис Джонстон
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