«Эдмонтон» продлил контракт с Бушаром на 4 года с кэпхитом 10,5 млн долларов (Крис Джонстон)
Защитник Эван Бушар подписал новый контракт с «Эдмонтоном».
Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата составит 10,5 млн долларов в год в среднем.
У 25-летнего защитника «Эдмонтона» ранее завершился договор с окладом 3,9 млн долларов в год.
В прошедшем сезоне Эван Бушар набрал 67 (14+53) очков при полезности «плюс 14» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф хоккеист отметился 23 (7+16) баллами при полезности «плюс 6» в 22 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости