Полиграф показал, что Писарский не делал ставок против «Сочи». Он перевел 4 млн рублей другу, который поставил на «Пари НН» – влияние на результат не обсуждалось (Sport Baza)

Владимир Писарский прошел полиграф после обвинений в ставках на матч со своим участием.

По данным «Чемпионата» со ссылкой на Sport Baza, проверка на детекторе лжи показала, что нападающий «Сочи» не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды.

«Началось все с того, что перед матчем «Сочи» и «Пари НН» друг Писарского Олег (имя изменено) поставил на эту игру 14 ставок на сумму 4 млн рублей. Деньги этому другу отправил именно Писарский.

При этом, по словам источников в РФС, футболист рассказал сотрудникам департамента игры, что Олег – его давний друг детства. Писарский часто помогал ему закрывать кредиты и отдавать долги. В этот раз Олег попросил дать ему 4 млн и пообещал, что это «в последний раз».

По словам Писарского, он согласился дать денег своему другу, но даже не обсуждал с ним влияние на результат. Показания Писарского подтверждает и независимый полиграф.

Первые ставки Олег сделал на проход «Пари НН» и на то, что нижегородцы не проиграют в первом матче больше чем в один мяч. Уже после удаления Писарского, а также в конце матча при счете 1:1, Олег сделал несколько ставок на победу «Пари НН». В итоге в конце игры нижегородский клуб забил, и эти ставки Олега сыграли.

Однако букмекерская контора отказалась выплачивать деньги Олегу. Они сказали ему, что пробили его переводы и выяснили, что деньги ему переводил Писарский. После этого букмекеры предложили Олегу отказаться от выигрыша (речь шла примерно о 8 миллионах рублей) или, в противном случае, грозились сообщить в клуб и РФС.

Так как Олег был уверен, что совершенно прав в ситуации, отказываться от выигрыша он не стал. В итоге букмекерская контора все равно отказалось выплачивать ему деньги и сообщила о ситуации в «Сочи» и в РФС», – сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.

30 июня Metaratings сообщил , что РФС получил от букмекеров информацию о том, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

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