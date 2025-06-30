Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо» и хочет создать аналог «Хоккейного города» СКА («Mash на спорте»)

Роман Ротенберг войдет в совет директоров «Динамо».

Функционера назначат в среду, об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Сообщается, что Роман Ротенберг хочет создать в «Динамо» аналог «Хоккейного города», который он создал в СКА . Это учебно-тренировочная база для совершенствования хоккейного мастерства и подготовки спортсменов системы СКА.

Ротенберг также хочет ориентироваться на систему работы с молодежью, которая была в «Динамо » 1990-х. Он консультировался с Владимиром Юрзиновым по этому вопросу.

В июне Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА.