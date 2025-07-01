«Интер» проиграл впервые при Киву и вылетел с КЧМ в 1/8 финала от «Флуминенсе»

«Интер» покидает клубный чемпионат мира после первого раунда плей-офф.

Команда Кристиана Киву уступила «Флуминенсе » (0:2) в 1/8 финала.

Миланцы потерпели первое поражение под руководством нового тренера. Прежде у них было две победы и одна ничья.

«Флуминенсе» в четвертьфинале встретится с «Манчестер Сити» или «Аль-Хилалем».