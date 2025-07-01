«Интер» проиграл впервые при Киву и вылетел с КЧМ в 1/8 финала от «Флуминенсе»
«Интер» покидает клубный чемпионат мира после первого раунда плей-офф.
Команда Кристиана Киву уступила «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала.
Миланцы потерпели первое поражение под руководством нового тренера. Прежде у них было две победы и одна ничья.
«Флуминенсе» в четвертьфинале встретится с «Манчестер Сити» или «Аль-Хилалем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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