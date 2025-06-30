«Барса» может вернуться к кандидатуре Диаса из-за трудностей в переговорах по Уильямсу. Деку считает вингера «Ливерпуля» приоритетным вариантом (Mundo Deportivo)

«Барселона» все еще рассматривает Луиса Диаса на фоне проблем с Нико Уильямсом.

Ранее сообщалось , что переговоры между клубом и агентом вингера «Атлетика » Уильямса зашли в тупик в последние дни. Игрок хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, а каталонцы недовольны его позицией.

По данным Mundo Deportivo, в текущей ситуации «Барса» по-прежнему заинтересована в Луисе Диасе , который был первым выбором спортивного директора клуба Деку. Вингер «Ливерпуля » старше Нико, но он также более универсален, потому что может играть на позиции «девятки» и обладает большим опытом в соревнованиях высшего уровня.

Проблема заключается в том, что «Ливерпуль» не хотел вступать в переговоры с «блауграной» и агент колумбийца не смог оказать достаточного давления на клуб. Подчеркивается, что Деку никогда не отказывался от кандидатуры Диаса, считая ее приоритетной. Он понимает, что сделка по Уильямсу не гарантирована, пока контракт не будет подписан, а отступные не будут выплачены.

Диас и его окружение считают, что «Ливерпуль» нарушил обещание о трансфере (Пипе Сьерра)