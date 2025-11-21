  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мор о тренерах: «Есть Гвардиолы и Анчелотти. Карпин относится к первому типу, он один из немногих российских тренеров со своим стилем. Ко второй категории отношу Семака»
42

Мор о тренерах: «Есть Гвардиолы и Анчелотти. Карпин относится к первому типу, он один из немногих российских тренеров со своим стилем. Ко второй категории отношу Семака»

Эдуард Мор: Карпин похож на Гвардиолу, Семак – на Анчелотти.

Эдуард Мор сравнил Валерия Карпина с Пепом Гвардиолой.

«Мне жаль, что Карпин ушел из «Динамо», он просто не довел до конца то, что должен был. Еще перед сезоном я очень настойчиво говорил: до зимы не ждите от «Динамо» никаких результатов, настоящую команду увидим только после зимней паузы. В итоге получилось, что и «Динамо» потеряло время, и репутация Карпина пострадала, потому что он не довел дело до конца.

Повторюсь, мне жаль, что так вышло. Карпин – один из немногих российских тренеров, у которого есть свой стиль.

Я делю тренеров на два типа: тренеры-Гвардиолы и тренеры-Анчелотти. И Карпин относится к первому типу.

Это специалисты, которые подбирают футболистов под свой стиль. Пеп пока всех защитников не поменял на людей с хорошим первым пасом – у него «Сити» не заиграл. В его команде любой защитник – это человек, который в любой другой команде играет на месте диспетчера. Конечно, стиль Карпина кардинально отличается, но ему тоже нужно встроить в свою систему определенных футболистов, подобрать конкретных игроков.

Тренер-Анчелотти, в свою очередь, подстраивается под тот набор игроков, который у него есть. Схемы могут быть абсолютно разные, но он пытается выжать максимум из тех, кто в распоряжении. У такого тренера всегда хорошая атмосфера в команде, он со всеми ладит.

К этой категории тренеров я отношу Семака. Если у него в команде Дзюба и Азмун, он играет по одной схеме: бьем верхом на Дзюбу, а тот сбрасывает на Азмуна. Есть у тебя в команде Малком, то ищем Малкома и даем ему на ход. Если у тебя есть Ракицкий с длинным пасом, мы играем иначе. Он просто использует сильные стороны своих игроков и всегда делает это без скандалов», – сказал бывший защитник «Спартака».

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23298 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoЭдуард Мор
logoКарло Анчелотти
logoЯрослав Ракицкий
logoСердар Азмун
logoпремьер-лига Россия
logoПеп Гвардиола
logoВалерий Карпин
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoМалком
logoАртем Дзюба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мор о «Спартаке»: «Пока может претендовать на попадание в тройку. Футболистов нет – надо дождаться трансферов и не отдавать Барко и Угальде»
17 июля, 09:58
Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
14 июля, 02:41
Мор о Карпине: «Динамо» получит одного из лучших тренеров в стране. Такой харизмы нет ни у кого. Для него это пик карьеры»
13 июня, 07:58
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
56 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
58 минут назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
16 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
26 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
43 минуты назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01