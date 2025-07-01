Маршанд близок к продлению контракта с «Флоридой» на 6 лет. Общая сумма – около 32 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Брэд Маршанд близок к продлению контракта с «Флоридой».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Срок соглашения будет рассчитан на 6 лет.

«Слышал, что Брэд Маршанд близок к продлению контракта с «Флоридой» на 6 лет. Общая сумма составляет чуть менее 32 миллионов долларов», – написал Фридман.

37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

Брэд Маршанд перешел в «Пантерс» из «Бостона» в марте. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче. В 23 играх плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов.