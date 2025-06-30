Переговоры «Барсы» с Уильямсом зашли в тупик. Вингер «Атлетика» хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, каталонцы недовольны его позицией (Mundo Deportivo)

Переговоры «Барселоны» с Нико Уильямсом зашли в тупик.

По данным Mundo Deportivo, переговоры между клубом и агентом вингера «Атлетика» зашли в тупик в последние дни, вызвав беспокойство и недовольство в руководстве «Барсы». На прошлой неделе стороны достигли устного соглашения относительно срока действия контракта (шесть сезонов) и зарплаты, вернувшись к прошлогоднему соглашению. Однако, как только устное соглашение начали оформлять в виде документов, переговоры застопорились.

Одной из причин отсутствия прогресса на этой неделе, которая должна была стать решающей для трансфера, стало то, что Уильямс через своего агента предъявляет высокий уровень требований в отношении гарантий своей регистрации. У игрока есть конкретные запросы относительно условий, которые «Барселона » в настоящее время считает неприемлемыми. Трудности клуба в последнем трансферном окне с регистрацией сильно омрачают эти переговоры, и Нико не хочет столкнуться с трудностями, которые были в ситуации Дани Ольмо и Пау Виктора, и хочет отразить это в соглашениях.

«Барса» предоставила Нико заверения в том, что его ситуация в рамках фэйр-плей будет развиваться хорошо и что его смогут зарегистрировать его, но на сегодняшний день этого недостаточно для игрока. Его позиция не понравилось каталонцам.

Ситуацию также осложняют позиция «Атлетика », который не стремится отпускать испанца, и интерес к нему со стороны «Баварии». Подчеркивается, что «Барселона » не отказывается от сделки, но сейчас в клубе недовольны тем, как в последние дни проходили переговоры.