Медведев проиграл в первом круге на втором «Большом шлеме» подряд

Девятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел в первом круге «Уимблдона».

Девятая ракетка мира проиграл 64-й ракетке мира Бенжамену Бонзи со счетом 6:7(2), 6:3, 6:7(3), 2:6. Француз повел 2:0 по личным встречам.

Медведев впервые проиграл в первом круге «Уимблдона» – до этого он шесть раз играл на этом турнире. Последний и единственный раз он проиграл раньше третьего круга в 2017-м. В прошлом и позапрошлом году он дошел до полуфинала.

Россиянин проиграл в первом круге на втором «Большом шлеме» подряд – ранее он не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Кэмерону Норри в пяти сетах (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). На Australian Open Медведев проиграл во втором круге.