Бьелса после 1:5 с США в товарищеской игре: «Я токсичен, застенчив и одержим, я как робот. Мне трудно быть дружелюбным. Это карма. Об отставке из сборной Уругвая не думаю»

Марсело Бьелса: я токсичен, создаю напряжение, застенчив и одержим, я как робот.

Главный тренер сборной Уругвая открыто высказался о своих недостатках после разгрома от сборной США со счетом 1:5. После товарищеского матча специалист, столкнувшийся с давлением из-за требований его отставки, провел пресс-конференцию длительностью один час 45 минут.

В числе прочих тренеру задали вопрос, не потеряли ли уругвайские игроки веру в него и не стал ли его обезличенный стиль руководства плохо подходить команде.

«Я создаю напряжение. Когда я прихожу, обстановка становится напряженной. Вот почему я редко появляюсь на поле.

Я токсичен, связываться со мной – значит усугублять ситуацию. Вы меня понимаете? Есть токсичные типы, которые видят только ошибки и исправляют их, которые требовательны и никогда ничем не довольны. Они говорят только о своей работе.

Когда такой человек идет поесть, он читает газету, потому что не хочет общаться с окружающими, чтобы не говорить о вещах, которые его отвлекают. Не думайте, что мне это нравится. Для меня это карма.

Я застенчивый, одержимый. Я как робот. Мне не нравится беспорядок. Это мои недостатки. Мне трудно вести себя раскрепощенно и дружелюбно», – заявил Бьелса.

Однако тренер подчеркнул, что в футбол нельзя играть без эмоций: «Я твердо убежден, что эмоции разносятся сильнее всего, что способствует наибольшему росту добродетели».

Также Бьелса исключил возможность преждевременного ухода из сборной, заявив о своем намерении привести команду к чемпионату мира 2026 года.

«Я хочу продолжать. Если я когда-либо и думал об отставке, то не сейчас. Поражение со счетом 1:5 нельзя игнорировать. После такого результата чувствуешь себя униженным», – добавил Бьелса.