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Боксерша Лучкина дала покурить электронную сигарету орангутану в крымском зоопарке. Ее могут исключить из сборной

Российская боксерша Анастасия Лучкина попала в скандал из-за инцидента с орангутаном.

Девушка дала покурить электронную сигарету животному в крымском зоопарке «Тайган» и сняла процесс на видео.

Тренер спортсменки Владимир Акатов рассказал ТАСС, как отреагировал на случившееся: «Наказание? Вплоть до исключения. Она не курит, и вот такое дурачество. Взрослый человек, 24 года, член сборной. Ясное дело, мы будем обсуждать этот эпизод».

В зоопарке отреагировали:

«У нас такое впервые! Мало того, что спортсменка продемонстрировала, что курит, так еще и додумалась прийти зоопарк и дать это животному! К тому же очень умному животному, которого от человека отделяет всего две хромосомы.

Что у нее в голове?! Это явное намеренное жестокое обращение с животным. Она точно знала, что она делает, и точно причиняла вред обезьяне».

На соревнованиях Лучкина представляет Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

«Совершая подобные поступки, спортсмен не только оскверняет свою честь, но и подрывает авторитет других спортсменов, тренерского штаба и всех, кто ежедневно вкладывает свои силы в путь чемпиона», – сказано в заявлении Федерации бокса России.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Комсомольская правда»
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