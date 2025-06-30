Ротенберг о возможном назначении в «Динамо»: «Это я не комментирую»

Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос о возможном назначении в «Динамо».

2 июня Ротенберг покинул пост главного тренера СКА по решению нового совета директоров клуба. Ранее появилась информация о том, что он войдет в совет директоров «Динамо ».

– Расскажите о своем будущем. Когда мы увидим вас в хоккейном «Динамо»?

– Это я не комментирую, – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.