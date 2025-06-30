«Зенит» уведомил «Фламенго» о выплате 25 млн евро отступных за Жерсона и пришлет за хавбеком самолет. Бразилец подпишет контракт на 5 лет в ближайшие дни (Вене Казагранде)

«Зенит» отправит за Жерсоном Сантосом самолет.

«Зенит » уведомил «Фламенго » о выплате 25 млн евро отступных, передает журналист Вене Казагранде.

Утверждается, что в ближайшие дни полузащитник прилетит в Россию на воздушном судне, зафрахтованном петербуржцами, и подпишет контракт на пять лет.

Статистику 28-летнего экс-игрока «Ромы» и «Марселя» можно изучить здесь .