«Зенит» уведомил «Фламенго» о выплате 25 млн евро отступных за Жерсона и пришлет за хавбеком самолет. Бразилец подпишет контракт на 5 лет в ближайшие дни (Вене Казагранде)
«Зенит» отправит за Жерсоном Сантосом самолет.
«Зенит» уведомил «Фламенго» о выплате 25 млн евро отступных, передает журналист Вене Казагранде.
Утверждается, что в ближайшие дни полузащитник прилетит в Россию на воздушном судне, зафрахтованном петербуржцами, и подпишет контракт на пять лет.
Статистику 28-летнего экс-игрока «Ромы» и «Марселя» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Вене Казагранде
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