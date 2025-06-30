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Пеп о критике КЧМ Клоппом: «Уважаю Юргена и готов поддержать его аргументы, но тренеры не организуют турниры. Многие клубы жалуются, потому что их здесь нет – иначе им бы понравилось»

Пеп Гвардиола высказался о критике клубного ЧМ Юргеном Клоппом.

Ранее бывший главный тренер «Ливерпуля» назвал клубный чемпионат мира «худшей идеей, реализованной в футболе»: «Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Боюсь, будет беспрецедентное число травм»

«Я очень много раз спорил с Юргеном. Я знаю, откуда берутся его идеи. Я уважаю его и готов поддержать его аргументы. Однако мы, как тренеры, выполняем свою работу. Мы не организуем соревнования.

Если мы здесь, то мы гордимся этим. Многие, очень многие команды жалуются на этот турнир, потому что их здесь нет, в противном случае им бы здесь понравилось», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Худшая идея в футболе». Манифест Клоппа против клубного чемпионата мира

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoчемпионат мира среди клубов
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoЛиверпуль
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