«Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Контракт – на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Торонто» продлил контракт с Митчем Марнером и обменял его «Вегас».
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Срок соглашения игрока рассчитан на 8 лет. Зарплата составит 12 млн долларов в год в среднем.
1 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом.
В сезоне-2024/25 Митч Марнер набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в регулярном чемпионате и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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