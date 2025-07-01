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  • «Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Контракт – на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)
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«Торонто» продлил Марнера и обменял его в «Вегас». Контракт – на 8 лет с кэпхитом 12 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Торонто» продлил контракт с Митчем Марнером и обменял его «Вегас».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

Срок соглашения игрока рассчитан на 8 лет. Зарплата составит 12 млн долларов в год в среднем.

1 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

В сезоне-2024/25 Митч Марнер набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в регулярном чемпионате и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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