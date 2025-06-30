Карпин стартовал в «Динамо» с двух разгромных побед в товарищеских матчах – над 2Drots и ОФК
Валерий Карпин выиграл первые матчи во главе «Динамо».
Московский клуб сегодня разгромил сербскую команду ОФК со счетом 4:0 в товарищеском матче. Игра против 2Drots 26 июня завершилась со счетом 3:0.
О назначении Карпина главным тренером «Динамо» было объявлено 13 июня. Первая официальная игра, против «Балтики», состоится ориентировочно 18-21 июля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости