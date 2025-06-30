Карпин стартовал в «Динамо» с двух разгромных побед в товарищеских матчах – над 2Drots и ОФК

Валерий Карпин выиграл первые матчи во главе «Динамо».

Московский клуб сегодня разгромил сербскую команду ОФК со счетом 4:0 в товарищеском матче. Игра против 2Drots 26 июня завершилась со счетом 3:0.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо » было объявлено 13 июня. Первая официальная игра, против «Балтики», состоится ориентировочно 18-21 июля.