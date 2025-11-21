Степашин – вингеру «Динамо» Бабаеву: «Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел туда – и все. Понял меня?»
Степашин – Бабаеву: никакого «Спартака», понял?.
Сергей Степашин посоветовал Ульви Бабаеву не думать о переходе в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые заинтересованы в приобретении 21-летнего вингера.
«Так, а где у нас Бабаев?
Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел в «Спартак» – и все. Понял меня?» – сказал член совета директоров «Динамо» на встрече с футболистами.
Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» Ташаев завершил карьеру в 29 лет («Евро-Футбол»)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
