Степашин – вингеру «Динамо» Бабаеву: «Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел туда – и все. Понял меня?»

Степашин – Бабаеву: никакого «Спартака», понял?.

Сергей Степашин посоветовал Ульви Бабаеву не думать о переходе в «Спартак».

Сообщалось , что красно-белые заинтересованы в приобретении 21-летнего вингера.

«Так, а где у нас Бабаев?

Никакого «Спартака»! У нас был такой Ташаев, ушел в «Спартак» – и все. Понял меня?» – сказал член совета директоров «Динамо» на встрече с футболистами.

