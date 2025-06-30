Малкин не оплатил 7 штрафов на 16 тысяч рублей за нарушения ПДД. Он заработал более 140 штрафов в России (SHOT)

Евгений Малкин получил 11 штрафов в июне за нарушения ПДД.

Нападающий «Питтсбурга » заработал более 140 штрафов за нарушения правил дорожного движения на своем автомобиле BMW в России, об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что за последний месяц хоккеист нарушил правила на 25 тысяч рублей. Он получил 11 штрафов в июне.

Несколько раз камеры дорожного наблюдения фиксировали игрока разговаривающим по телефону за рулем. Также отмечается, что он превышал скорость и не платил за парковку.

Евгений Малкин суммарно получил 143 штрафа на общую сумму 264,5 тысячи рублей за шесть лет владения автомобилем в России.

На данный момент не оплачено семь штрафов на 16 тысяч рублей.