Назвавший футболистку Кокс толстой президент Панамской федерации футбола отстранен ФИФА еще на 6 месяцев. Арьяс нарушил запрет во время 1-й дисквалификации и был оштрафован

Президент Панамской федерации футбола повторно наказан за историю с фэтшеймингом.

В январе ФИФА отстранила Мануэля Арьяса за то, что он назвал критиковавшую местный чемпионат Марту Кокс толстой. Дисквалификация была рассчитана до июля 2025-го.

ESPN сообщает, что Международная федерация футбола решила отстранить руководителя федерации от любой деятельности, связанной с футболом, еще на шесть месяцев. Запрет будет снят примерно за месяц до начала ЧМ-2026. На жеребьевку турнира Арьяса не пустят.

ФИФА также оштрафовала функционера на 25 000 долларов США за несоблюдение предыдущего решения об отстранении. Подробности нарушения не раскрываются.