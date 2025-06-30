Уимблдон. 1-й круг. Шнайдер встретится с Учиджимой, Павлюченкова – с Томлянович, Рахимова – с Ито, Соболенко – с Бранстин, Бадоса – с Болтер
Диана Шнайдер и Моюка Учиджима сыграют в первом круге «Уимблдона».
Анастасия Павлюченкова встретится с Айлой Томлянович, Камилла Рахимова – с Аой Ито.
Первая ракетка мира Арина Соболенко поборется с Карсон Бранстин.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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