Вероника Степанова: «Если нас что и объединяет с Западной Европой сейчас, так это вопросы рождаемости. Точнее, ее отсутствия – это фундаментальная проблема»

Лыжница Вероника Степанова высказалась о проблеме низкой рождаемости.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Степанова родила дочь в феврале этого года.

«В России родилось за последние пять лет 6,7 млн детей. На 35 млн женщин детородного возраста. То есть в среднем – по ребенку на пять потенциальных мам. Мы нашей эстафетной четверкой успели родить пятерых за тот же срок. Оставаясь действующими спортсменками, прерывая тренировки буквально на месяц-два для самих родов.

При том, что для нас каждый год в молодости имеет особый вес. Тренироваться действительно можно хоть до самых родов, но в соревнованиях все равно как минимум один сезон пропускаешь. А соревнования — это слава, деньги и вообще смысл работы спортсменки.

Я, естественно, жалею, что пропустила прошлый сезон, но никакие победы мне, конечно, радость от появления Дины не заменят.

Безмерно благодарна старшему тренеру нашей группы Егору Сорину, который первым в мире (кажется) сумел организовать процесс так, чтобы его подопечные могли быть успешными спортсменками и успешными мамами. Зима, как говорится, покажет, но, думаю, и так ясно, что это «два в одном» работает – посмотрите на неудержимую Наталью Терентьеву в прошлом сезоне!

Конечно, дети без внимания не остаются – подключены папы, дедушки, бабушки, няни. Естественно, полностью за свой счет. Да, есть момент, с которым на досуге вы можете поспорить: справедливо ли, что номер в спортивной гостинице занимает мама олимпийской чемпионки, а не какой-нибудь юный перворазрядник. <...>

Старые привычки, традиции, когда женщина на пару лет выключалась, останавливала карьеру по беременности и родам, сейчас не работают. Особенно, если твоя карьера — профессиональный спорт.

Раз уж мы собрались на фото все вчетвером – не могу не спросить риторически: а чего добились вы, наши соперницы по Олимпиаде в Пекине? Сколько детей у вас и сколько из них родилось за три года, прошедших после Игр?

Если нас что и объединяет с Западной Европой сейчас, так это вопросы рождаемости. Точнее, ее отсутствия. 1,4-1,6 ребенка на женщину – это фундаментальная проблема. И чтобы ее решить, нужно два основных фактора: перестройка в жизни и перестройка в голове.

Никогда не будет идеального времени – всегда будет и карьера, и места, в которых хочется побывать, и вещи, которые нужно купить. Но лучше улыбки и смеха твоего ребенка все равно ничего никогда будет. Спросите нас – мы расскажем! И если надо, убедим!», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».