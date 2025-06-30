Агент Писарского о ставке игрока на матч со своим участием: «Человека хотят обвинить, но не предоставляют фактов, ждем решения КДК. Мы будем бороться с этой несправедливостью»

Агент Владимира Писарского прокомментировал обвинения игрока «Сочи» в ставке на матч со своим участием.

По данным Metaratings, букмекеры сообщили РФС, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

«На данный момент пока нечего комментировать. Мы ждем решения КДК РФС. Мы будем биться и бороться с этой несправедливостью.

Есть очень много нюансов и вопросов. Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов», – заявил агент игрока Артем Бабырь.

Ожидается, что вопрос о причастности Писарского к ставке на матч со своим участием будет рассмотрен на заседании КДК РФС 3 июля.

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