Абена ушел из «Спартака» после одного сезона – клуб расторгнул контракт с 30-летним защитником
«Спартак» объявил об уходе Миенти Абены.
«Спартак» и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.
Благодарим Миенти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе 🙌» – говорится в сообщении красно-белых.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Абена провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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