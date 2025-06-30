Абена ушел из «Спартака» после одного сезона – клуб расторгнул контракт с 30-летним защитником

«Спартак» объявил об уходе Миенти Абены.

«Спартак » и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона.

Благодарим Миенти за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новом клубе 🙌» – говорится в сообщении красно-белых.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Абена провел 7 матчей, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .