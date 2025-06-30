Техноблогер Вилсаком стал президентом «Эгриси». Клубом ранее руководил Василий Уткин

Блогер Валентин Петухов стал президентом медиаклуба «Эгриси».

«Команда – кайф, сезон – кайф. Дальше у нас кубок, тоже кайф. Как и хотели, так и получилось. Аккуратно, без суеты вовлекались.

Дальше больше, дальше круче. Появилось какое-то понимание, осознание и интерес. Здорово, что именно так все и произошло. Классный сезон Есть интерес двигаться дальше и развиваться», – сказал Вилсаком.

С момента смерти Василия Уткина в марте 2024-го «Эгриси» оставался без президента.