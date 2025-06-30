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  • Писарского подозревают в ставке на матч со своим участием. В стыке против «Пари НН» (1:2) игрок «Сочи» получил прямую красную на 35-й минуте, РФС проводит расследование (Metaratings)
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Писарского подозревают в ставке на матч со своим участием. В стыке против «Пари НН» (1:2) игрок «Сочи» получил прямую красную на 35-й минуте, РФС проводит расследование (Metaratings)

КДК РФС 3 июля может рассмотреть вопрос о причастности форварда «Сочи» Владимира Писарского к ставке на матч со своим участием.

По информации Metaratings, букмекеры сообщили РФС, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий вряд ли останется в клубе в следующем сезоне: «Он оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Темная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет».

Арендное соглашение Писарского с «Сочи» завершается 30 июня. По словам агента игрока, форвард выполнил все требования, чтобы перейти из «Крыльев Советов» в «Сочи» на полноценной основе.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Metaratings
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